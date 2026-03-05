19:36  05 березня
Завтра в Україні буде хмарно, місцями пройде сніг з дощем
18:14  05 березня
Пальне на заправках може подорожчати до 150 грн за літр
16:31  05 березня
В Києві посеред дня викрали людину
05 березня 2026, 20:09

Виробника води "Карпатська джерельна" оштрафували майже на 10 мільйонів

05 березня 2026, 20:09
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував ТОВ «Карпатські мінеральні води» за порушення конкурентного законодавства

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт АМКУ.

Порушення полягало у поширенні, зокрема, на етикетці продукції та вебсайті виробника неправдивих відомостей внаслідок обраного способу їх викладення щодо походження мінеральної природної столової води "Карпатська Джерельна" з Українських Карпат.

"За результатами розгляду справи Антимонопольний комітет України визнав дії ТОВ "Карпатські мінеральні води" порушенням, передбаченим статтею 15-1 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції", наклав штраф у розмірі 9 422 082 грн та зобов’язав припинити порушення", – повідомили у відомстві.

Нагадаємо, восени 2025 року трьох виробників води оштрафували за брехню про властивості на пакуванні. Йдеться про ТОВ "Ліранс", "Торговий дім "Моршинські джерела" та "Шаянські джерела".

03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
07 серпня 2025
