Виробника води "Карпатська джерельна" оштрафували майже на 10 мільйонів
Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував ТОВ «Карпатські мінеральні води» за порушення конкурентного законодавства
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт АМКУ.
Порушення полягало у поширенні, зокрема, на етикетці продукції та вебсайті виробника неправдивих відомостей внаслідок обраного способу їх викладення щодо походження мінеральної природної столової води "Карпатська Джерельна" з Українських Карпат.
"За результатами розгляду справи Антимонопольний комітет України визнав дії ТОВ "Карпатські мінеральні води" порушенням, передбаченим статтею 15-1 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції", наклав штраф у розмірі 9 422 082 грн та зобов’язав припинити порушення", – повідомили у відомстві.
Нагадаємо, восени 2025 року трьох виробників води оштрафували за брехню про властивості на пакуванні. Йдеться про ТОВ "Ліранс", "Торговий дім "Моршинські джерела" та "Шаянські джерела".