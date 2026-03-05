Виробника води "Карпатська джерельна" оштрафували майже на 10 мільйонів

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт АМКУ.

Порушення полягало у поширенні, зокрема, на етикетці продукції та вебсайті виробника неправдивих відомостей внаслідок обраного способу їх викладення щодо походження мінеральної природної столової води "Карпатська Джерельна" з Українських Карпат.

"За результатами розгляду справи Антимонопольний комітет України визнав дії ТОВ "Карпатські мінеральні води" порушенням, передбаченим статтею 15-1 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції", наклав штраф у розмірі 9 422 082 грн та зобов’язав припинити порушення", – повідомили у відомстві.

Нагадаємо, восени 2025 року трьох виробників води оштрафували за брехню про властивості на пакуванні. Йдеться про ТОВ "Ліранс", "Торговий дім "Моршинські джерела" та "Шаянські джерела".