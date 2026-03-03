За сутки ВСУ уничтожили 5 танков, 47 артсистем и 1529 БпЛА – Генштаб

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Силы обороны за сутки ликвидировали 790 окупантов, 5 танков, 47 артсистем, 20 бронемашин, 1529 БпЛА, а также 235 авто и спецтехники

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 03.03.26 ориентировочно составили:

Напомним, в ночь на 2 марта украинские военные нанесли удары по объектам противника. В частности, был поражен центр дальней космической связи в Крыму. Кроме того, на временно оккупированной территории Луганской области украинские военные уничтожили РЛС "Каста 2Е2" в районе населенного пункта Любиме и РЛС "Ястреб А-В" возле населенного пункта Тополя.