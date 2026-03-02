11:05  02 марта
В результате атак РФ обесточены потребители в нескольких регионах

02 марта 2026, 10:42
иллюстративное фото: из открытых источников
Из-за вражеских атак на энергетическую инфраструктуру – на утро обесточены потребители в Донецкой, Сумской и Запорожской областях

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрэнерго.

"Везде, где это сейчас позволяют условия безопасности, осуществляются аварийно-восстановительные работы. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование и заживить всех обесточенных абонентов", – говорится в сообщении.

Из-за последствий предыдущих массированных российских атак – в части регионов Украины сегодня применяются графики ограничения мощности для промышленности, а также графики почасовых отключений для всех категорий потребителей.

"Ситуация в энергосистеме может изменяться. Следите за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях вашего оператора системы распределения (облэнерго)", – добавили в Укрэнерго.

Напомним, за четыре года Россия совершила почти 6 тысяч атак на энергосистему Украины. При исполнении служебных обязанностей погибли более 200 энергетиков.

