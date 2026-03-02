Підсанкційний бізнесмен "вивів" із енергокомпаній 68 млн грн – СБУ викрила схему

Фото: СБУ

СБУ та Бюро економічної безпеки викрили масштабну схему привласнення коштів в українських енергокомпаніях, підконтрольних одному з підсанкційних бізнесменів

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, через фіктивну посаду радника голови правління підприємства організатор оборудки та його спільники заволоділи майже 68 млн грн.

Для обходу санкцій підсанкційний бізнесмен отримував щомісячну зарплату в 1,5 млн грн, працюючи всього 4 години на тиждень.

Крім самого організатора, підозру отримали троє його спільників – керівники енергокомпаній.

Усім фігурантам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Наразі підсанкційний бізнесмен перебуває за кордоном, і правоохоронці проводять заходи для його затримання та притягнення до відповідальності.

Нагадаємо, Служба безпеки, Національна поліція та прокуратура викрили схему розкрадання коштів державного підприємства, призначених на відновлення Трипільської теплоелектростанції після російських обстрілів. Фігуранти привласнили понад 50 млн грн, які виділялися на аварійно-відновлювальні роботи.