17:10  02 березня
На Прикарпатті чиновниця з відділу освіти "подарувала" собі премій на сотні тисяч
14:06  02 березня
На Рівненщині у СІЗО помер підозрюваний у вбивстві п'яти людей
12:14  02 березня
Спортсменка із Києва претендує на звання найкращої гімнастки Європи
02 березня 2026, 16:20

Підсанкційний бізнесмен "вивів" із енергокомпаній 68 млн грн – СБУ викрила схему

02 березня 2026, 16:20
Фото: СБУ
СБУ та Бюро економічної безпеки викрили масштабну схему привласнення коштів в українських енергокомпаніях, підконтрольних одному з підсанкційних бізнесменів

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, через фіктивну посаду радника голови правління підприємства організатор оборудки та його спільники заволоділи майже 68 млн грн.

Для обходу санкцій підсанкційний бізнесмен отримував щомісячну зарплату в 1,5 млн грн, працюючи всього 4 години на тиждень.

Крім самого організатора, підозру отримали троє його спільників – керівники енергокомпаній.

Усім фігурантам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Наразі підсанкційний бізнесмен перебуває за кордоном, і правоохоронці проводять заходи для його затримання та притягнення до відповідальності.

Нагадаємо, Служба безпеки, Національна поліція та прокуратура викрили схему розкрадання коштів державного підприємства, призначених на відновлення Трипільської теплоелектростанції після російських обстрілів. Фігуранти привласнили понад 50 млн грн, які виділялися на аварійно-відновлювальні роботи.

02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
07 серпня 2025
