Буданов назвал единственное условие безопасного будущего Украины

фото: Офис Президента Украины

Украине необходимо создать условия, при которых Россия исчезнет как империя

Как передает RegioNews, об этом руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил в интервью арабскому медиа "Аль-Модон".

По мнению Буданова, независимо от его нынешнего названия ее основная идеология РФ не изменилась. В то же время он добавил, что на территории России должно возникнуть несколько региональных государств, каждое из которых будет заботиться о благосостоянии своего народа.

"Только тогда Украина, Европа и весь мир будут чувствовать себя безопаснее", – отметил Буданов.

Недавние социологические исследования показали, что рейтинги Зеленского и Буданова растут, а Залужный падает. Сейчас наивысший показатель поддержки среди потенциальных кандидатов в президенты имеет действующий глава государства Владимир Зеленский – более 22%.