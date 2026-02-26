20:43  26 февраля
На Буковине в ДТП погиб подполковник ТЦК
17:24  26 февраля
В Одессе возник конфликт между двумя работниками ТЦК, один из них применил оружие
17:03  26 февраля
Завтра в Украине ожидается сухая и солнечная погода
26 февраля 2026, 23:01

Буданов назвал единственное условие безопасного будущего Украины

26 февраля 2026, 23:01
фото: Офис Президента Украины
Украине необходимо создать условия, при которых Россия исчезнет как империя

Как передает RegioNews, об этом руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил в интервью арабскому медиа "Аль-Модон".

По мнению Буданова, независимо от его нынешнего названия ее основная идеология РФ не изменилась. В то же время он добавил, что на территории России должно возникнуть несколько региональных государств, каждое из которых будет заботиться о благосостоянии своего народа.

"Только тогда Украина, Европа и весь мир будут чувствовать себя безопаснее", – отметил Буданов.

Недавние социологические исследования показали, что рейтинги Зеленского и Буданова растут, а Залужный падает. Сейчас наивысший показатель поддержки среди потенциальных кандидатов в президенты имеет действующий глава государства Владимир Зеленский – более 22%.

