21:16  24 февраля
Во Львовской области прокурор на авто сбил двоих детей
20:43  24 февраля
Россияне продвинулись в направлении Славянска в Донецкой области
14:32  24 февраля
Потепление до +4 и дожди с мокрым снегом: какой будет погода 25 февраля в Украине
UA | RU
UA | RU
24 февраля 2026, 23:55

В Украине в этом году значительно упадет производство молока: почему это произойдет

24 февраля 2026, 23:55
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

Украинские молочные фермеры столкнулись с серьезным финансовым давлением. Это может привести к сокращению производства

Об этом сообщает "АгроБизнес", передает RegioNews.

Заместитель генерального директора, руководитель проектов по сотрудничеству с переработкой Ассоциации производителей молока Елена Жупинас отметила, что на молочном рынке в Украине сейчас ситуация очень нелегкая.

"Она связана прежде всего с тем, что украинские молочные фермы из-за отсутствия электроэнергии должны переходить на дизель-генераторы. Стоимость производства 1 кВт электроэнергии при этом растет в 2-2,5 раза. Это ставит молочных фермеров в достаточно сложную финансовую ситуацию. Себестоимость молока составляет около 16 грн/л. Закупочная цена – всего 13,5-14 грн/л", - говорит эксперт.

Это значит, что фермеры работают с убытком 2-2,5 грн. на каждом литре молока. Экспертша добавила, что критически тяжелой для украинских фермеров также становится дополнительная энергетическая нагрузка.

"Цена на молоко будет еще долгий период оставаться ниже себестоимости, и мы понимаем, что в ближайшее время не откажемся от дизель-генераторов для молочно-товарных ферм. Поэтому уже к осени мы можем увидеть до 20% сокращения производства молока", - отметила Елена Жупинас.

Напомним, в 2025 году был активен украинский рынок земли. С января по середину декабря 2025 года было отчуждено 115,6 тысяч земельных участков, общей площадью более 340 тысяч гектаров. Эксперты рассказывали, в каких регионах земля дороже.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
цены продукты
Хлеб в Украине подорожал почти вдвое: что происходит с ценами
23 февраля 2026, 22:55
Цены на картофель растут как на дрожжах: сколько теперь платить за килограмм
23 февраля 2026, 22:25
В Украине стремительно дорожают яйца и овощи
12 февраля 2026, 22:05
Все новости »
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
Что будет с ценами на яйца в Украине в 2026 году
24 февраля 2026, 23:35
В Кривом Роге произошла стрельба с участием военных ТЦК
24 февраля 2026, 23:14
Завод из Львовщины фигурирует по делу о хищении на закупках для ВСУ
24 февраля 2026, 22:51
В Тернополе разоблачили масштабную нарколабораторию, где делали пирожные
24 февраля 2026, 22:45
На Днепропетровщине мужчина прямо дома устроил "наркотические хранилища"
24 февраля 2026, 22:15
Россияне ударили более 2 тысяч раз по Пологовщине на Запорожье
24 февраля 2026, 21:45
Во Львовской области прокурор на авто сбил двоих детей
24 февраля 2026, 21:16
Россияне продвинулись в направлении Славянска в Донецкой области
24 февраля 2026, 20:43
В Киеве раздался мощный взрыв
24 февраля 2026, 20:26
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Все публикации »
Виталий Портников
Игорь Луценко
Остап Дроздов
Все блоги »