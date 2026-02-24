В Украине в этом году значительно упадет производство молока: почему это произойдет

Иллюстративное фото

Украинские молочные фермеры столкнулись с серьезным финансовым давлением. Это может привести к сокращению производства

Об этом сообщает "АгроБизнес", передает RegioNews.

Заместитель генерального директора, руководитель проектов по сотрудничеству с переработкой Ассоциации производителей молока Елена Жупинас отметила, что на молочном рынке в Украине сейчас ситуация очень нелегкая.

"Она связана прежде всего с тем, что украинские молочные фермы из-за отсутствия электроэнергии должны переходить на дизель-генераторы. Стоимость производства 1 кВт электроэнергии при этом растет в 2-2,5 раза. Это ставит молочных фермеров в достаточно сложную финансовую ситуацию. Себестоимость молока составляет около 16 грн/л. Закупочная цена – всего 13,5-14 грн/л", - говорит эксперт.

Это значит, что фермеры работают с убытком 2-2,5 грн. на каждом литре молока. Экспертша добавила, что критически тяжелой для украинских фермеров также становится дополнительная энергетическая нагрузка.

"Цена на молоко будет еще долгий период оставаться ниже себестоимости, и мы понимаем, что в ближайшее время не откажемся от дизель-генераторов для молочно-товарных ферм. Поэтому уже к осени мы можем увидеть до 20% сокращения производства молока", - отметила Елена Жупинас.

