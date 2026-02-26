Норвегия ужесточит правила пребывания для военнообязанных мужчин из Украины

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Европейскую правду".

Министерство юстиции Астри Аас-Хансен заявило, что иммиграция в Норвегию должна быть контролируемой, устойчивой и справедливой.

По ее словам, в последние месяцы Норвегия, как и многие другие европейские страны, испытала увеличение количества молодых украинских мужчин, приезжающих в страну.

"Норвегия уже приняла самое большое количество украинцев в Северной Европе. Чтобы избежать чрезмерного наплыва, необходимо усилить контроль", – говорится в сообщении министерства.

В ведомстве говорят, что Норвегия не должна принимать больше людей, чем способна интегрировать.

Как сообщалось, Украина и Норвегия будут совместно производить дроны. Соответствующий документ был подписан министрами обороны двух стран.