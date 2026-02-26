20:43  26 февраля
На Буковине в ДТП погиб подполковник ТЦК
17:24  26 февраля
В Одессе возник конфликт между двумя работниками ТЦК, один из них применил оружие
17:03  26 февраля
Завтра в Украине ожидается сухая и солнечная погода
UA | RU
UA | RU
26 февраля 2026, 22:22

Норвегия ужесточит правила пребывания для военнообязанных мужчин из Украины

26 февраля 2026, 22:22
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Правительство Норвегии ужесточит правила пребывания новоприбывших украинских мужчин

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Европейскую правду".

Министерство юстиции Астри Аас-Хансен заявило, что иммиграция в Норвегию должна быть контролируемой, устойчивой и справедливой.

По ее словам, в последние месяцы Норвегия, как и многие другие европейские страны, испытала увеличение количества молодых украинских мужчин, приезжающих в страну.

"Норвегия уже приняла самое большое количество украинцев в Северной Европе. Чтобы избежать чрезмерного наплыва, необходимо усилить контроль", – говорится в сообщении министерства.

В ведомстве говорят, что Норвегия не должна принимать больше людей, чем способна интегрировать.

Как сообщалось, Украина и Норвегия будут совместно производить дроны. Соответствующий документ был подписан министрами обороны двух стран.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Норвегия Украина общество мужчины Европа
Завершился еще один раунд переговоров между Украиной и США. Что обсуждали?
26 февраля 2026, 21:59
Умеров в Женеве встретится со спецпосланниками США: что будут обсуждать
25 февраля 2026, 12:40
Трамп: США работают, чтобы остановить убийства и резню между Россией и Украиной
25 февраля 2026, 08:07
Все новости »
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
Цены на огурцы резко упали: сколько теперь платить за килограмм
26 февраля 2026, 23:55
Тарифы растут: популярный мобільний оператор в Украине становится дороже
26 февраля 2026, 23:35
Буданов назвал единственное условие безопасного будущего Украины
26 февраля 2026, 23:01
В Днепре будут судить водителя по ДТП, в котором погибла 21-летняя девушка
26 февраля 2026, 22:45
Во Львове мужчина забрызгал баллончиком работника ТЦК и полицейских
26 февраля 2026, 22:33
Завершился еще один раунд переговоров между Украиной и США. Что обсуждали?
26 февраля 2026, 21:59
Суд приостановил дело о взяточничестве эксчиновника Херсонской ОВА из-за его службы в ВСУ
26 февраля 2026, 21:31
Улицы Киева затапливает горячая вода
26 февраля 2026, 21:06
В Киеве судят инспектора полиции, предлагавшего должности для бронирования
26 февраля 2026, 20:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Все публикации »
Виталий Портников
Валерий Пекар
Остап Дроздов
Все блоги »