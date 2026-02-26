Тарифы растут: популярный мобільний оператор в Украине становится дороже

Фото из открытых источников

Украинский оператор Vodafone планирует рост цен на тарифы уже со следующего месяца. Стало известно, какими будут цены уже в марте

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

В Vodafone объяснили, что удорожание услуг является необходимым шагом для поддержания качества связи. В частности, на стоимость тарифов повлияло увеличение стоимости энергообеспечения, необходимость восстанавливать оборудование, сложная логистика, отключение света.

С марта 2026 года тарифы будут следующими:

Joice и Joice Start 2023 – 330 гривен (вместо 260 гривен);

SuperNet Start+ – 330 гривен (вместо 260 гривен);

Joice Start – 340 гривен (вместо 270 гривен);

Joice Start Special – 340 гривен (вместо 270 гривен);

Turbo – 340 гривен (вместо 270 гривен);

Joice PRO – 400 гривен (вместо 330 гривен);

Joice PRO 2023 – 390 гривен (вместо 320 гривен);

SuperNet Pro – 400 гривен (вместо 340 гривен);

Joice MAX 2023 – 450 гривен (вместо 390 гривен);

Joice MAX – 520 гривен (вместо 450 гривен);

SuperNet Unlim – 520 гривен (вместо 470 гривен);

Light+ – 230 гривен (вместо 185 гривен);

SuperNet Turbo 4G и SuperNet Turbo 2019 – 320 гривен (вместо 250 гривен);

Red Turbo – 260 гривен (вместо 200 гривен);

Red Light – 130 гривен в месяц (вместо 90 гривен);

Red S – 235 гривен (вместо 185 гривен);

Red Start – 300 гривен (вместо 240 гривен);

Red Pro – 390 гривен (вместо 330 гривен);

Red Unlim – 460 гривен (вместо 400 гривен);

Red Unlim+ – 520 гривен (вместо 470 гривен);

Red Unlim Max – 625 гривен (вместо 575 гривен).

Напомним, по прогнозам Нацбанка, в 2026 году в Украине могут вырасти тарифы на электроэнергию, учитывая высокие потребности в восстановлении энергетической инфраструктуры.