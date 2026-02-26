Цены на огурцы резко упали: сколько теперь платить за килограмм
На украинском рынке резко подешевели огурцы. Это объясняют увеличением предложения
Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.
На 26 февраля в Украине огурцы реализуют в пределах 125-170 гривен за килограмм. Это в среднем на 11% дешевле, чем на прошлой неделе. Решающим фактором называют ухудшение спроса на тепличные огурцы.
При этом, если сравнивать с февралем прошлого года, сейчас огурцы на 50% в среднем дороже. При этом игроки рынка не исключают, что ценники еще будут изменяться.
Напомним, по прогнозам Нацбанка, в 2026 году в Украине могут вырасти тарифы на электроэнергию, учитывая высокие потребности в восстановлении энергетической инфраструктуры.
