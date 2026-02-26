Во Львове мужчина забрызгал баллончиком работника ТЦК и полицейских

иллюстративное фото: из открытых источников

Мужчин остановили для проверки документов, когда один из них распилил перечный спрей. Все трое с повреждениями дыхательных путей и глаз находятся в медучреждении

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Львовский областной ТЦК и СП.

Событие произошло 26 февраля, около 08:15. Военнослужащие группы оповещения одного из РТЦК и СП города Львова совместно с представителями полиции, исполняя служебные обязанности, остановились около двух граждан с целью проверки военно-учетных документов.

"В ответ на вполне законное требование, один из граждан получил перечный баллончик и задействовал его против военнослужащего и двух представителей полиции. Все трое с повреждениями дыхательных путей и слезных глаз глаз доставлены в медицинское учреждение. Граждане оказались нарушителями военного учета. Один из них, доставленный в помещение РТЦК и СП, прошел военно-врачебную комиссию и признан годным к военной службе", – говорится в сообщении.

За совершенное мужчине грозит ограничением свободы на срок от 3 до 5 лет.

Как сообщалось, во Львове женщина стреляла по микроавтобусу ТЦК. За совершенное ей грозит заключение.