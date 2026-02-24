21:16  24 февраля
Во Львовской области прокурор на авто сбил двоих детей
20:43  24 февраля
Россияне продвинулись в направлении Славянска в Донецкой области
14:32  24 февраля
Потепление до +4 и дожди с мокрым снегом: какой будет погода 25 февраля в Украине
24 февраля 2026, 23:35

Что будет с ценами на яйца в Украине в 2026 году

24 февраля 2026, 23:35
Иллюстративное фото
Экспорты объяснили, что будет в этом году с ценами на яйца. По мнению аналитиков, существенного падения цен ждать не стоит

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

Ученый-птицевод Олег Катеринич отметил, что на стоимость яиц в первую очередь влияет цена кормов. Кроме того, важно наличие электроэнергии и сколько она стоит. В частности, оказывает влияние на стоимость яиц логистика. По мнению экспорта, корма в Украине будут продолжать дорожать, а ситуацию с электроэнергией сложно прогнозировать.

В прошлые годы цена обычно падала весной и летом. Если в декабре одно яйцо могло стоить 10 гривен, то оно падало в цене до 4 гривен. Однако, по мнению эксперта, такой спад цены в этом году невозможен.

"Впрочем, в этом году я не ожидаю, что такой существенный спад цены возможен. Несмотря на это, все же снижение будет, хоть неощутимо", - говорит Олег Катеренич.

Напомним, в Украине ожидается подорожание хлеба и круп. Ожидается, что цены вырастут в ближайшие месяцы.

