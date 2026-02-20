Зеленский заявил, что США и РФ выдвинули Украине одинаковые условия завершения войны

фото: Офис Президента Украины

Соединенные Штаты и Россия давят на Киев, чтобы тот отдал Москве Донбасс

Как передает RegioNews, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью France24.

По словам Зеленского, Вашингтон и Москва давят на Киев, чтобы РФ получила Донбасс в рамках любого соглашения по прекращению войны.

"И американцы, и россияне говорят: если вы хотите, чтобы война закончилась завтра, выйдите из Донбасса", – заявил украинский лидер.

Ранее Зеленский заявлял, что украинцы не согласятся отдать россиянам Донбасс даже при сложных условиях. Об этом он сказал в интервью журналисту Пирсу Моргану.