В Украине может появиться новый праздник
Стало известно, когда в Украину придет тепло
Чернигов и Славутич полностью обесточены из-за аварии на энергообъекте
Зеленский собирает закрытое совещание по переговорам о завершении войны

фото: Офис Президента Украины
Участники украинской делегации представят на закрытом совещании непубличные результаты встречи с РФ и США, состоявшейся на днях в швейцарской Женеве. После этого Украина определит дальнейшую стратегию переговоров

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

По словам украинского лидера, все участники украинской переговорной группы уже прибывают в страну, а на завтра в Киеве назначено специальное совещание для определения дальнейших шагов и решений в переговорном процессе.

"Будет доклад уже здесь, в Киеве, относительно тех аспектов переговоров, о которых не стоит говорить по телефону. Также определим дальнейшие рамки разговора с нашими партнерами с американской стороной, с европейцами и с российской стороной", – отметил Зеленский.

Ранее сообщалось, что Зеленский готовится к встрече с российским диктатором Путиным. Об этом сообщило издание Axios.

