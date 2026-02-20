Потери РФ на 20 февраля: Генштаб обновил данные
Силы обороны продолжают наносить значительные потери врагу
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили 970 оккупантов, два танка, шесть бронемашин, три артиллерийские системы, а также 76 единиц автомобильной техники врага.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 20.02.26 ориентировочно составили:
Напомним, ранее украинские военные уничтожили редкий российский дрон за 100 тысяч долларов.
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
