Зеленський заявив, що США та РФ висунули Україні однакові умови завершення війни

фото: Офіс Президента України

Сполучені Штати і Росія тиснуть на Київ, щоб той віддав Москві Донбас

Як передає RegioNews, про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю France24.

За словами Зеленського, Вашингтон і Москва тиснуть на Київ, щоб РФ отримала Донбас в межах будь-якої угоди щодо припинення війни.

"І американці, і росіяни кажуть: якщо ви хочете, щоб війна закінчилася завтра, вийдіть з Донбасу", – заявив український лідер.

Раніше Зеленський заявляв, що українці не погодяться віддати росіянам Донбас навіть за складних умов. Про це він сказав в інтерв'ю журналісту Пірсу Моргану.