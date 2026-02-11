В Ровенской области мужчина во время застолья напал на товарища с ножом

Фото из открытых источников

В Ровенской области суд вынес приговор мужчине, с ножом напавшему на товарища. В ближайшие годы он проведет в тюрьме

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Сам инцидент произошел летом прошлого года в Сарнах. Между 38-летним мужчиной и его 36-летним знакомым произошла ссора во время застолья с алкоголем. Во время конфликта хозяин ударил гостя ножом в грудь.

К счастью, потерпевший смог дойти до своей бывшей жены, живущей неподалеку. Женщина вызвала медиков. Пострадавшего госпитализировали с колото-резаной раной грудной клетки.

Мужчина, ударивший знакомого ножом, на момент задержания был пьян. Однако впоследствии он раскаивался. Суд назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы.

