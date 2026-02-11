Во Львовской области во время тревоги раздались мощные взрывы

иллюстративное фото: из открытых источников

В среду, 11 февраля, во Львовской области раздались взрывы. Перед этим в Украине была объявлена тревога в связи со взлетом МиГ-31К

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные телеграммы и комментарии жителей региона.

Предварительно известно, что на Львов летели якобы ракеты "Кинжал". Одна из них не долетела 50 км до областного центра.

Еще одна ракета исчезла в Киевской области. По третьей – пока информации нет.

Как сообщалось, возле Львова был сбит российский ударный дрон. Это произошло вечером 5 февраля.