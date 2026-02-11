15:50  11 февраля
Силы ПВО обезвредили два вражеских "Кинжала", летевших в направлении Львова
14:50  11 февраля
Ветер и до +10 градусов: в Украину идет резкое потепление
08:39  11 февраля
В Виннице 17-летний юноша ударил полицейского палкой по затылку
UA | RU
UA | RU
11 февраля 2026, 15:07

Во Львовской области во время тревоги раздались мощные взрывы

11 февраля 2026, 15:07
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В среду, 11 февраля, во Львовской области раздались взрывы. Перед этим в Украине была объявлена тревога в связи со взлетом МиГ-31К

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные телеграммы и комментарии жителей региона.

Предварительно известно, что на Львов летели якобы ракеты "Кинжал". Одна из них не долетела 50 км до областного центра.

Еще одна ракета исчезла в Киевской области. По третьей – пока информации нет.

Как сообщалось, возле Львова был сбит российский ударный дрон. Это произошло вечером 5 февраля.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
воздушная тревога атака Львов Львовская область ракета
Семья бойца из Львовщины, ошибочно признанного погибшим, должна вернуть 15 млн грн
10 февраля 2026, 15:44
Во Львове утром произошел смертельный пожар
10 февраля 2026, 12:49
Во Львовской области мужчина пытался убить военного топором
09 февраля 2026, 13:26
Все новости »
11 февраля 2026
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
В Воздушных силах рассказали подробности атаки на Львовщину
11 февраля 2026, 16:34
Детская одежда с метадоном: во Львовской области мужчина продавал наркотики через Telegram
11 февраля 2026, 16:15
Жители Харьковщины и Ивано-Франковской области за 45 000 долларов организовали бегство мужчин за границу
11 февраля 2026, 16:03
Силы ПВО обезвредили два вражеских "Кинжала", летевших в направлении Львова
11 февраля 2026, 15:50
Конфликт из-за голубей: 64-летняя полтавчанка получила 6 лет за попытку ослепить соседа
11 февраля 2026, 15:46
Члены МОК либо забыли историю возникновения Олимпийских игр в Греции, либо сознательно политизируют этот вопрос
11 февраля 2026, 15:35
В Ровенской области мужчина во время застолья напал на товарища с ножом
11 февраля 2026, 15:35
В Черкассах суд признал митрополита УПЦ МП виновным в религиозной вражде и оштрафовал
11 февраля 2026, 15:21
"Боевые" 100 000 грн и компенсации за ранения: юристы разъясняют, как получить выплаты
11 февраля 2026, 14:53
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Валерий Чалый
Остап Дроздов
Все блоги »