В Черновцах мужчина пытался поджечь банк

Фото: Нацполиция

Инцидент произошел 9 февраля на одной из улиц в Черновцах. Там мужчина пытался поджечь помещение финансового учреждения

Об этом сообщает полиция Черновицкой области, передает RegioNews.

Правоохранителям сообщили о пожаре спасатели, оперативно потушившие пламя. К счастью, никто не пострадал. Однако огонь повредил входную дверь помещения. Ориентировочная сумма нанесенного ущерба составляет 120 тысяч гривен.

Полиция нашла 24-летнего местного жителя, совершившего поджог. Он получил подозрение. Кроме того, правоохранители обратились в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

Полицейские Буковины предостерегают граждан от участия в противоправных "предложениях заработка", поступающих в мессенджерах, социальных сетях или в сообщениях от незнакомых лиц.

Помните, что обещания "легких денег" за уничтожение или повреждение чужого имущества это вовлечение в преступную деятельность. За такие действия предусмотрена уголовная ответственность. В случае получения подобных сообщений ни в коем случае не соглашайтесь, сохраните доказательства и немедленно сообщите полицию по номеру "102", – призывают правоохранители.

Напомним, ранее задержали жителя Запорожья, зарабатывавшего на жизнь поджогами для россиян. Такую "работу" он нашел в Интернете. По заказу РФ он поджигал авто военных и совершал поджоги по железной дороге.