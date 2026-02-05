15:55  06 февраля
В выходные в Украине потеплеет до +10 градусов
13:34  06 февраля
На Сумщине мужчина с ножом напал на сельского голову: подробности инцидента
13:05  06 февраля
Взрыв авто в Одессе: погиб военный, СБУ квалифицировала событие как теракт
05 февраля 2026, 12:20

Силы обороны ракетами "Фламинго" поразили полигон "Капустин Яр", откуда РФ запускает "Орешник"

05 февраля 2026, 12:20
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
В течение января Силы обороны Украины поразили инфраструктуру полигона "Капустин Яр" в Астраханской области России

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

"В течение января 2026 года Силы обороны выполнили серию успешных ударов по комплексу зданий ангарного типа, где проходит предстартовая подготовка межконтинентальных баллистических ракет средней дальности, полигона "Капустин Яр" в Астраханской области РФ с использованием ударных средств дальнего радиуса действия украинского производства, в том числе FP-5 "Фламинго", – говорится в сообщении.

По имеющейся информации, на территории полигона часть зданий получила повреждение разной степени, один из ангаров существенно поврежден, часть личного состава эвакуирована с территории.

Напомним, за прошлый год спецназовцы "Альфы" атаковали дальнобойными дронами пять военных аэродромов врага. Результат – РФ потеряла 15 единиц авиатехники. Вместе с техникой на аэродромах сгорели склады с боеприпасами и горючим.

05 февраля 2026
