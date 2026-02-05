15:55  06 февраля
В выходные в Украине потеплеет до +10 градусов
13:34  06 февраля
На Сумщине мужчина с ножом напал на сельского голову: подробности инцидента
13:05  06 февраля
Взрыв авто в Одессе: погиб военный, СБУ квалифицировала событие как теракт
UA | RU
UA | RU
05 февраля 2026, 14:17

В Украину идет потепление: завтра ожидается до +8 градусов

05 февраля 2026, 14:17
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В пятницу, 6 февраля, в Украине ожидается снег, мокрый снег, на западе и юге с дождем. На востоке – без существенных осадков

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз погоды от Натальи Диденко.

По ее словам, ветер завтра останется юго-восточным, сильным, порывистым.

Ночью на севере и центре ожидается -3…-8 градусов, на востоке -8…-12, на западе и юге около "нуля".

Завтра днем будет -2...-7 градусов, на западе и юге -1...+3 градуса, в Закарпатье и в Крыму до +8 градусов.

В Киеве в пятницу возможен снег, ветер юго-восточный, сильный, порывистый. Ночью и днем -3...-6 градусов.

"В дальнейшем в Украине сравнительно теплее, хотя и с осадками. С 9 по 11 февраля ожидается похолодание", – подытожила Н.Диденко.

Ранее в Укргидрометцентре заявили, что начало февраля будет морозным, но в дальнейшем возможно потепление. По словам синоптиков, первая декада луны будет более зимняя, с морозами.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
потепление зима Синоптики прогноз погода
Снег и ледяной дождь в большинстве областях: дороги чистят около 1000 единиц спецтехники
05 февраля 2026, 11:10
После морозов в Украину идет потепление
04 февраля 2026, 15:43
Известная синоптикиня рассказала, сколько еще будут продолжаться сильные морозы
03 февраля 2026, 15:09
Все новости »
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
Украинские пограничники перехватили вражеский дрон в воздухе
06 февраля 2026, 17:20
6000 долларов за побег в Молдову: в Винницкой области разоблачили схему незаконной переправки мужчин за границу
06 февраля 2026, 16:33
Сбил и скрылся: в Ровенской области будут судить водителя, наехавшего на ребенка
06 февраля 2026, 16:25
В выходные в Украине потеплеет до +10 градусов
06 февраля 2026, 15:55
Как держаться, когда не можешь планировать даже на завтра: три совета психолога
06 февраля 2026, 15:55
Старый дом в Днепре превратился в руину: жители живут среди грязи и холода
06 февраля 2026, 15:36
В Житомирской области чиновник организовал схему заработка на уклонистах
06 февраля 2026, 15:35
Прекращение войны должно отвечать государственным интересам
06 февраля 2026, 15:14
Советник Зеленского Камышин поддерживает связь с Ермаком, но не помнит деталей встреч – УП
06 февраля 2026, 14:56
"От голода и холода": в Киевской области умер украинский кинооператор
06 февраля 2026, 14:43
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Шлинчак
Марианна Безуглая
Все блоги »