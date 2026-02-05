В Украину идет потепление: завтра ожидается до +8 градусов
В пятницу, 6 февраля, в Украине ожидается снег, мокрый снег, на западе и юге с дождем. На востоке – без существенных осадков
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз погоды от Натальи Диденко.
По ее словам, ветер завтра останется юго-восточным, сильным, порывистым.
Ночью на севере и центре ожидается -3…-8 градусов, на востоке -8…-12, на западе и юге около "нуля".
Завтра днем будет -2...-7 градусов, на западе и юге -1...+3 градуса, в Закарпатье и в Крыму до +8 градусов.
В Киеве в пятницу возможен снег, ветер юго-восточный, сильный, порывистый. Ночью и днем -3...-6 градусов.
"В дальнейшем в Украине сравнительно теплее, хотя и с осадками. С 9 по 11 февраля ожидается похолодание", – подытожила Н.Диденко.
Ранее в Укргидрометцентре заявили, что начало февраля будет морозным, но в дальнейшем возможно потепление. По словам синоптиков, первая декада луны будет более зимняя, с морозами.