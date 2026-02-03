Зеленський про нічну атаку: "Москва обирає терор та ескалацію, тому потрібен максимальний тиск"

Фото: ДСНС Києва

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія використовує холодну пору року для терору проти населення

Про це він написав у Фейсбук, передає RegioNews.

За його словами, ворог наніс прицільні удари по об'єктах енергетики, використавши понад 70 балістичних ракет і 450 ударних дронів.

Під ударами були Сумщина, Харківщина, Київщина та столиця, Дніпровщина, Одещина, Вінниччина.

Внаслідок атак поранено дев’ять людей, пошкоджено житлові будинки та об’єкти енергетичної інфраструктури. У Києві зафіксовано пожежі багатоповерхівок та пошкодження дитячого садочка.

Зеленський підкреслив важливість підтримки партнерів для постачання ракет для ППО та захисту цивільного життя. Президент закликав до максимального тиску на Москву, оскільки без нього завершення війни неможливе.

Нагадаємо, вночі 3 лютого росіяни атакували Київ безпілотниками та балістичними ракетами. Наслідки ворожої атаки зафіксовані у Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Печерському та Шевченківському районах. Раніше повідомлялося про трьох постраждалих. Відомо про 5 постраждалих.