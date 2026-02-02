10:16  02 лютого
02 лютого 2026, 09:45

РФ атакувала Україну балістикою та 171 дроном: є влучання на 8 локаціях

02 лютого 2026, 09:45
Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
У ніч на 2 лютого ворог атакував Україну балістичною ракетою Іскандер-М, а також 171 ударним БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, близько 100 із них – "шахеди"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 09:00 сили ППО знищили або подавили 157 ворожих безпілотників, які атакували північ, південь і схід України.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 12 ударних БпЛА на 8 локаціях.

У Повітряних силах наголосили, що атака триває. В повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Атака на Україну 2 лютого 2026 року

Нагадаємо, 1 лютого у місті Тернівка на Дніпропетровщині внаслідок атаки ворожих БпЛА загинули 12 шахтарів, ще 16 постраждали. Автобус із шахтарями атакували безпілотники типу "Шахед" на онлайн-управлінні.

