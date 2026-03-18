Мотоштурм россиян на Покровском направлении провалился: Силы обороны отбили атаку

Гришино на карте DeepState. Скриншот

Впервые за последние три месяца российские оккупанты попытались штурмовать населенный пункт Гришино с применением мототехники

Об этом сообщил 7-й корпус быстрого реагирования ДШВ в соцсетях, передает RegioNews.

Последний раз подобная атака была неудачной в начале декабря 2025 года, тогда враг пытался прорваться в поселок с помощью баги.

В этот раз для штурма противник задействовал 13 единиц мототехники.

155-я отдельная механизированная бригада и подразделение СКЕЛЯ 425 вместе со смежными силами в полосе ответственности 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ уничтожили 9 единиц мототехники на подступах к поселку. Еще 4 единицы были остановлены непосредственно в Гришином.

Общие подтвержденные потери личного состава врага составляют 17 человек.

Одновременно Россия попыталась прорваться в районе Мирнограда с помощью двух МТ-ЛБ. Обе единицы бронетехники были уничтожены, а личный состав противника ликвидирован.

Вражеская пехота и автомобили двигались в направлении украинских позиций под прикрытием бронетехники и танков.

