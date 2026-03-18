На днях житель Ровенщины во время полевых работ наткнулся на вражеские боеприпасы и вызвал полицию

В ходе осмотра участка взрывотехники обнаружили обломки и боевую часть крылатой ракеты. Обследовав территорию поля вокруг, в почве специалисты обнаружили еще одну неразорванную боеголовку.

С помощью крупногабаритной техники, предоставленной местными властями, опасные находки достали из земли и вывезли на специальную площадку. Обе боевые части уничтожили путем подрыва.

Напомним, ранее в Николаевской области местные жители нашли в поле боевую часть вражеского "Шахеда", которая не сдетонировала во время падения. Взрывотехники уничтожили вражеский боеприпас.