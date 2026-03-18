Суд приговорил жителя Белоцерковского района за сексуальное насилие над ребенком

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу прокуратуры.

Прокуроры доказали, что в течение лета 2024 года обвиняемый неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении внучки своей сожительницы. Девочка, которой тогда было 11 лет, гостила на каникулах у бабушки.

Подозрительное поведение мужчины заметила сама бабушка, однако внучка ей ничего не рассказывала. Она попросила свою дочь, мать девочки, поговорить с ребенком. Во время разговора девочка рассказала о преступлениях сожителя бабушки. Семья сразу обратилась к правоохранителям.

Несмотря на собранные доказательства и результаты экспертиз, мужчина вину не признал.

Суд признал фигуранта виновным по ч. 4 и ч. 6 ст. 152 УК. Злоумышленнику назначили 15 лет заключения.

