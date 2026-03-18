В Киевской области осудили мужчину, который насиловал 11-летнюю внучку своей сожительницы
Суд приговорил жителя Белоцерковского района за сексуальное насилие над ребенком
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу прокуратуры.
Прокуроры доказали, что в течение лета 2024 года обвиняемый неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении внучки своей сожительницы. Девочка, которой тогда было 11 лет, гостила на каникулах у бабушки.
Подозрительное поведение мужчины заметила сама бабушка, однако внучка ей ничего не рассказывала. Она попросила свою дочь, мать девочки, поговорить с ребенком. Во время разговора девочка рассказала о преступлениях сожителя бабушки. Семья сразу обратилась к правоохранителям.
Несмотря на собранные доказательства и результаты экспертиз, мужчина вину не признал.
Суд признал фигуранта виновным по ч. 4 и ч. 6 ст. 152 УК. Злоумышленнику назначили 15 лет заключения.
