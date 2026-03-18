Военные батальона беспилотных систем "Призрак Хортицы" провели в Харькове встречу с молодежью

Об этом сообщает харьковская ячейка ОО "Защита государства", передает RegioNews.

В ходе мероприятия бойцы 15-й бригады Нацгвардии имени героя Украины лейтенанта Богдана Завады показали работу современных беспилотных систем и рассказали об особенностях своей службы.

Участники мероприятия имели возможность вживую увидеть технику, узнать, как дроны помогают на фронте, и задать военным свои вопросы.

Такие встречи помогают молодежи лучше понять реалии войны и важность современных технологий в защите государства.

