Генштаб назвав втрати РФ станом на кінець січня
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати армії РФ станом на ранок 31 січня 2026 року
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на офіційну сторінку Генштабу ЗСУ в соцмережі Фейсбук.
РФ у війні з Україною станом на 31 січня втратила:
- особового складу – близько 1 238 710 (+880) осіб
- танків – 11 619 (+5) од.
- бойових броньованих машин – 23 969 (+4) од.
- артилерійських систем – 36 768 (+20) од.
- РСЗВ – 1 632 (+1) од.
- засоби ППО – 1 290 (+1) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 119 928 (+694) од.
- крилаті ракети – 4 205 (+0) од.
- кораблі / катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 76 377 (+58) од.
- спеціальна техніка – 4 054 (+1) од.
Нещодавнє дослідження, опубліковане у New York Times, показало, що втрати України та РФ у війні становлять майже 2 млн. Україна могла втратити до 140 тисяч військовослужбовців.
