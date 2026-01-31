11:03  31 січня
Потяг Київ-Харків здійснив вимушену зупинку під Полтавою
10:04  31 січня
На Одещині через намерзання льоду сталися обриви проводів і пошкодження електромереж
09:03  31 січня
Депутат із Закарпаття "набрехав" у декларації на 14 млн грн
31 січня 2026, 09:37

Генштаб назвав втрати РФ станом на кінець січня

31 січня 2026, 09:37
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати армії РФ станом на ранок 31 січня 2026 року

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на офіційну сторінку Генштабу ЗСУ в соцмережі Фейсбук.

РФ у війні з Україною станом на 31 січня втратила:

  • особового складу – близько 1 238 710 (+880) осіб
  • танків – 11 619 (+5) од.
  • бойових броньованих машин – 23 969 (+4) од.
  • артилерійських систем – 36 768 (+20) од.
  • РСЗВ – 1 632 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 290 (+1) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 347 (+0) од.
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 119 928 (+694) од.
  • крилаті ракети – 4 205 (+0) од.
  • кораблі / катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 76 377 (+58) од.
  • спеціальна техніка – 4 054 (+1) од.

Нещодавнє дослідження, опубліковане у New York Times, показало, що втрати України та РФ у війні становлять майже 2 млн. Україна могла втратити до 140 тисяч військовослужбовців.

27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
