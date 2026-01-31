Генштаб назвав втрати РФ станом на кінець січня

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати армії РФ станом на ранок 31 січня 2026 року

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на офіційну сторінку Генштабу ЗСУ в соцмережі Фейсбук.

РФ у війні з Україною станом на 31 січня втратила:

особового складу – близько 1 238 710 (+880) осіб

танків – 11 619 (+5) од.

бойових броньованих машин – 23 969 (+4) од.

артилерійських систем – 36 768 (+20) од.

РСЗВ – 1 632 (+1) од.

засоби ППО – 1 290 (+1) од.

літаків – 435 (+0) од.

гелікоптерів – 347 (+0) од.

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 119 928 (+694) од.

крилаті ракети – 4 205 (+0) од.

кораблі / катери – 28 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 76 377 (+58) од.

спеціальна техніка – 4 054 (+1) од.

Нещодавнє дослідження, опубліковане у New York Times, показало, що втрати України та РФ у війні становлять майже 2 млн. Україна могла втратити до 140 тисяч військовослужбовців.