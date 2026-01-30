18:39  30 січня
В Україну йдуть морози до -28 градусів
17:58  30 січня
Топ-посадовця КМДА підозрюють у недекларуванні бізнесу за кордоном
15:10  30 січня
На Полтавщині автівка вилетіла з дороги та перекинулась: постраждали дві людини
30 січня 2026, 21:26

Через сильний вітер і крижаний дощ обмежено рух транспорту у Київській, Полтавській та Харківській областях

30 січня 2026, 21:26
Фото: ілюстративне
Причиною стали дощ, крижаний дощ, мокрий сніг, налипання снігу та сильний поривчастий вітер, що створюють небезпечні умови для водіїв

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

З 21:00 30 січня до 09:00 31 січня на трасі М-03 Київ – Харків – Довжанський рух великовагових транспортних засобів буде заборонено до межі з Полтавською областю. На ділянці від Лоска до мікрорайону Горизонт також обмежено рух великих автобусів.

У Полтавській області в цей період рух на трасі М-03 від межі з Харківщиною до межі з Київською областю повністю перекрито для великовагових автомобілів. Крім того, у межах Харківської області на автодорозі М-29 тимчасово закривається рух для транспорту вагою понад 10 тонн.

Водіїв закликають враховувати складні погодні умови, за можливості утриматися від поїздок та завчасно планувати маршрути руху. Рекомендується слідкувати за оновленнями щодо відкриття доріг та дотримуватися правил безпечної їзди.

Нагадаємо, на Україну насуваються сильні морози, які вже у суботу, 31 січня, охоплять більшість регіонів. Синоптики прогнозують денні температури до -12 градусів, а на півночі та заході країни можливі навіть до -28 градусів.

Харківська область Полтавська область Київська область дороги негода обмеження руху
27 січня 2026
07 серпня 2025
