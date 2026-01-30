Фото: ілюстративне

Причиною стали дощ, крижаний дощ, мокрий сніг, налипання снігу та сильний поривчастий вітер, що створюють небезпечні умови для водіїв

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

З 21:00 30 січня до 09:00 31 січня на трасі М-03 Київ – Харків – Довжанський рух великовагових транспортних засобів буде заборонено до межі з Полтавською областю. На ділянці від Лоска до мікрорайону Горизонт також обмежено рух великих автобусів.

У Полтавській області в цей період рух на трасі М-03 від межі з Харківщиною до межі з Київською областю повністю перекрито для великовагових автомобілів. Крім того, у межах Харківської області на автодорозі М-29 тимчасово закривається рух для транспорту вагою понад 10 тонн.

Водіїв закликають враховувати складні погодні умови, за можливості утриматися від поїздок та завчасно планувати маршрути руху. Рекомендується слідкувати за оновленнями щодо відкриття доріг та дотримуватися правил безпечної їзди.

Нагадаємо, на Україну насуваються сильні морози, які вже у суботу, 31 січня, охоплять більшість регіонів. Синоптики прогнозують денні температури до -12 градусів, а на півночі та заході країни можливі навіть до -28 градусів.