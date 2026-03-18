13:55  18 марта
Смертельное ДТП в Полтавской области: иномарка "влетела" в грузовик
12:54  18 марта
В Николаевской области произошел масштабный пожар на ферме
10:57  18 марта
В Киевской области 13-летнего мальчика поразило током на крыше электрички
18 марта 2026, 11:06

В Киеве ввели временные графики отключений света

Иллюстративное фото: из открытых источников
В Киеве по команде "Укрэнерго" начали вводить графики временных отключений электроэнергии

Об этом сообщили в ДТЭК, передает RegioNews.

В компании напомнили, что графики можно посмотреть в приложении Киев Цифровой, на сайте ДТЭК или в чат-боте.

"В случае изменений будем информировать вас", – добавили в компании.

Ранее "Укрэнерго" не сообщало о применении в Украине графиков отключений света для населения. Было известно, что в среду, 18 марта, во всех регионах Украины с 16.00 до 21.00 будут применяться только графики ограничения мощности для промышленности.

Читайте также: Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях

Ограничение света 18 марта: в Укрэнерго предупредили о новых графиках
17 марта 2026, 20:25
Все новости »
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
Экснардеп Новинский спонсирует большинство ячеек РПЦ для влияния на украинцев в Европе
18 марта 2026, 15:21
В Украине снизилась заболеваемость ОРВИ и COVID-19
18 марта 2026, 14:55
СБУ разоблачила российскую спецоперацию против венгров на Закарпатье
18 марта 2026, 14:42
На Кировоградщине во время пожара спасли шестерых человек, среди них трое детей
18 марта 2026, 14:26
Chanel, Cartier и Hermès в микроавтобусе: во Львовской области таможенники изъяли брендовые вещи на 1,5 млн
18 марта 2026, 14:07
Смертельное ДТП в Полтавской области: иномарка "влетела" в грузовик
18 марта 2026, 13:55
Пожар в 14-этажке в Киевской области: спасатели эвакуировали жителей
18 марта 2026, 13:55
Возврат льгот донорам крови: украинцев просят поддержать петицию
18 марта 2026, 13:32
Обыски в Одесском городском управлении торговли: правоохранители проверяют руководство
18 марта 2026, 13:32
В Сумской области задержан майор ТЦК за пособничество дезертирству
18 марта 2026, 13:19
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Все публикации »
Сергей Фурса
Виктор Шлинчак
Игорь Луценко
Все блоги »