30 січня 2026, 20:53

Через нову ідентифікацію понад 1,3 млн пенсіонерів ВПО у січні залишилися без виплат – Омбудсман

30 січня 2026, 20:53
Фото: Telegram/Лубінець Дмитро
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про масштабну проблему з виплатою пенсій внутрішньо переміщеним особам

Про це повідомив Омбудсман Лубінець Дмитро, передає RegioNews.

За його словами, у січні без нарахувань залишилися пенсіонери з числа ВПО, яких в Україні налічується понад 1,3 мільйона. На початку року до Омбудсмана та органів влади почали масово надходити звернення громадян із повідомленнями про припинення виплат Пенсійним фондом України без попередніх роз'яснень.

Як з'ясувалося, причиною стала нова процедура підтвердження того, що пенсіонери не отримують виплати від органів Російської Федерації. Для цього необхідно було самостійно пройти ідентифікацію через вебпортал Пенсійного фонду, увійшовши до особистого кабінету за допомогою кваліфікованого електронного підпису, зокрема "Дія.Підпису".

Такий формат виявився складним для значної частини людей похилого віку, які не користуються смартфонами або не мають навичок роботи з електронними сервісами. У результаті тисячі пенсіонерів були змушені особисто звертатися до відділень ПФУ, що спричинило черги та ускладнило роботу установ.

Омбудсман навів типовий приклад: пенсіонерка, яка виїхала з Волновахи Донецької області через бойові дії, оформила довідку ВПО та роками отримувала пенсію законно. У січні виплата не надійшла через те, що вона не пройшла онлайн-ідентифікацію, хоча жодних порушень з її боку не було.

За словами Лубінця, люди дізнавалися про нові вимоги вже після того, як гроші не з'являлися на рахунках. Це свідчить про недостатню інформаційну роботу та перекладання державних обов'язків із перевірки даних безпосередньо на пенсіонерів.

У зв'язку з цим Уповноважений з прав людини звернувся до Уряду з пропозицією переглянути підхід до верифікації. Він наголосив на необхідності продовження строків підтвердження, повноцінного інформування громадян та використання вже наявних державних реєстрів ВПО і пенсійних баз даних.

Для багатьох літніх людей пенсія залишається єдиним джерелом доходу, тому, на думку Омбудсмана, держава має забезпечити реалізацію цього права без створення додаткових складних процедур.

Раніше повідомлялося про жорстоке вбивство мирних жителів у Покровську. За його словами, трагедія сталася у житловому будинку, де люди намагалися врятуватися.

