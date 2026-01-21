09:30  21 января
Сынел прямо на глазах: в Днепре мужчина чуть не умер из-за неизвестного химиката
09:00  21 января
На Полтавщине произошел пожар: погиб человек
07:24  21 января
Золотые слитки в носках и цепочки в молитвеннике: буковинские таможенники задержали двух женщин
21 января 2026, 07:44

Антисанитария и ужасающие условия в Белоцерковском ТЦК – Лубинец требует реакции

21 января 2026, 07:44
Фото: Facebook/Дмитрий Лубинец
Читайте також
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к командованию Сухопутных войск ВСУ и Киевской ОВА с требованием обеспечить нормальные условия для военнообязанных в Белоцерковском ТЦК и СП

Об этом он сообщил в Фейсбуке, передает RegioNews.

По словам Лубинца, в ТЦК отсутствуют нормальные спальные места, элементарные условия для гигиены и антисанитария. Видео с этими нарушениями распространяется в соцсетях, что вызвало общественный резонанс.

"Еще 4 декабря Офис Омбудсмана совершил мониторинговый визит и официально зафиксировал все проблемы. Время на их исправление было, полномочия были, но результата – нет", – отметил Лубинец.

Он отметил, что отсутствие действий создает раскол в обществе и играет на руку врагу.

Офис Омбудсмана направляет официальные письма и фиксирует нарушения, но часто сталкивается с молчанием и бездействием. Лубинец требует немедленной реакции.

"Я направил письма – в командование Сухопутных войск ВСУ и Киевской ОВА. Требую немедленного и реального реагирования. Конкретных решений и ответственности!", – подчеркнул Лубинец.

Напомним, в ноябре 2025 года блогерша Рамина Эсхакзай обнародовала фото из столичного распределительного центра на ДВРЗ, где мобилизованные находились в антисанитарных условиях.

В ТЦК подчеркнули, что эти материалы не подтверждены и не обязательно отражают реальное положение дел. В ведомстве подчеркнули, что условия необязательно должны быть классу "гостиница-люкс".

Впоследствии стало известно, что скандальный распределительный пункт территориального центра комплектования, располагавшийся на ДВРЗ, расформировали.

16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
