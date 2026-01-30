18:39  30 січня
В Україну йдуть морози до -28 градусів
17:58  30 січня
Топ-посадовця КМДА підозрюють у недекларуванні бізнесу за кордоном
15:10  30 січня
На Полтавщині автівка вилетіла з дороги та перекинулась: постраждали дві людини
30 січня 2026, 19:08

Ілон Маск обіцяє підтримку у боротьбі з російськими дронами, що керуються через Starlink

30 січня 2026, 19:08
Фото: соцмережі Х/@elonmusk
Ілон Маск підтвердив готовність надати технічну підтримку Україні у протидії російським безпілотникам

Про це американський підприємець написав в соцмережі Х, передає RegioNews.

Ілон Маск висловив готовність надати Україні підтримку у протидії російським безпілотним літальним апаратам. Він повідомив про це у відповіді на звернення міністра оборони України Михайла Федорова.

За словами Маска, йдеться про дрони, які використовують мережу Starlink для управління та координації. Підприємство готове надати технологічну допомогу, щоб знизити ефективність таких атак.

Раніше Міністерство оборони України звернулося до Маска з проханням допомогти у вирішенні цієї проблеми, що становить загрозу для інфраструктури та безпеки громадян.

Фахівці зазначають, що контроль над БПЛА, які працюють через супутниковий інтернет, є ключовим для захисту міст і стратегічних об’єктів від атак на сході та півдні України.

Раніше повідомлялося, восени 2022 року Ілон Маск особисто наказав відключити інтернет Starlink на окупованих територіях України, побоюючись, що просування ЗСУ спровокує ядерний удар з боку Росії – через це дрони, які наводили HIMARS і M777 по логістиці окупантів, залишилися без управління, що фактично зірвало контрнаступ на певному етапі.

27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
Якими будуть стратегії України, ЄС, США, Китаю та РФ у 2026 році
В Україну йдуть морози до -28 градусів
30 січня 2026, 18:39
