Про це американський підприємець написав в соцмережі Х, передає RegioNews.

Ілон Маск висловив готовність надати Україні підтримку у протидії російським безпілотним літальним апаратам. Він повідомив про це у відповіді на звернення міністра оборони України Михайла Федорова.

За словами Маска, йдеться про дрони, які використовують мережу Starlink для управління та координації. Підприємство готове надати технологічну допомогу, щоб знизити ефективність таких атак.

Раніше Міністерство оборони України звернулося до Маска з проханням допомогти у вирішенні цієї проблеми, що становить загрозу для інфраструктури та безпеки громадян.

Фахівці зазначають, що контроль над БПЛА, які працюють через супутниковий інтернет, є ключовим для захисту міст і стратегічних об’єктів від атак на сході та півдні України.

Раніше повідомлялося, восени 2022 року Ілон Маск особисто наказав відключити інтернет Starlink на окупованих територіях України, побоюючись, що просування ЗСУ спровокує ядерний удар з боку Росії – через це дрони, які наводили HIMARS і M777 по логістиці окупантів, залишилися без управління, що фактично зірвало контрнаступ на певному етапі.