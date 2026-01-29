Фото: Telegram/Zelenskiy / Official

Президент України Володимир Зеленський поділився результатами роботи Служби безпеки України в боротьбі проти російських операцій

Про це йдеться у дописі глави держави у Telegram, передає RegioNews.

У соцмережах глава держави повідомив, що перший заступник голови СБУ Олександр Поклад доповів про деталі діяльності відомства у знешкодженні загроз із боку Росії.

"Є хороші результати Служби безпеки України в протидії російським операціям проти нашої держави, наших людей", – написав Зеленський.

Президент також висловив вдячність співробітникам СБУ та всім, хто "зриває плани ворога й цим захищає країну".

За словами глави держави, кожен успіх СБУ посилює позиції України у дипломатичних переговорах і наближає "надійний мир".

