29 січня 2026, 13:36

Еліна Світоліна зупинилася на півфіналі Australian Open-2026

29 січня 2026, 13:36
Фото: Reuters/Холлі Адамс
Українська тенісистка Еліна Світоліна завершила виступи на Australian Open-2026, програвши у півфіналі першій ракетці світу, "нейтральній" Аріні Сабалєнці

Про це повідомило "Суспільне Спорт", передає RegioNews.

Матч закінчився у двох сетах – 2:6, 3:6.

У першій партії Світоліна поступилася 2:6, програвши п’ять з шести геймів після рахунку 1:1. У другому сеті українка вела 2:0, але не змогла втримати перевагу.

Статистика показала більше невимушених помилок у Світоліної (17 проти 15) та менше віннерів (12 проти 29).

Для Світоліної цей півфінал став найкращим результатом на Australian Open і повторенням рекорду на всіх Грендслемах. Це вже четверта півфінальна поява українки у турнірах Великого шолома: двічі на Вімблдоні (2019, 2023) та одного разу на US Open.

У очних зустрічах із Сабалєнкою Світоліна зазнала шостої поразки – перемога українки була лише в вересні 2020 року у Страсбурі.

Завдяки виходу у півфінал Світоліна повернеться у топ-10 світового рейтингу WTA, зайнявши 10-ту позицію.

Нагадаємо, влітку 2025 року Еліна Світоліна встановила найкращий показник в історії жіночого тенісу. Українка здобула 21 поспіль перемогу у стартових матчах мейджорів. Це сталось на Вімблдоні-2025.

27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
