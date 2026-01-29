Еліна Світоліна зупинилася на півфіналі Australian Open-2026

Фото: Reuters/Холлі Адамс

Про це повідомило "Суспільне Спорт", передає RegioNews.

Матч закінчився у двох сетах – 2:6, 3:6.

У першій партії Світоліна поступилася 2:6, програвши п’ять з шести геймів після рахунку 1:1. У другому сеті українка вела 2:0, але не змогла втримати перевагу.

Статистика показала більше невимушених помилок у Світоліної (17 проти 15) та менше віннерів (12 проти 29).

Для Світоліної цей півфінал став найкращим результатом на Australian Open і повторенням рекорду на всіх Грендслемах. Це вже четверта півфінальна поява українки у турнірах Великого шолома: двічі на Вімблдоні (2019, 2023) та одного разу на US Open.

У очних зустрічах із Сабалєнкою Світоліна зазнала шостої поразки – перемога українки була лише в вересні 2020 року у Страсбурі.

Завдяки виходу у півфінал Світоліна повернеться у топ-10 світового рейтингу WTA, зайнявши 10-ту позицію.

Нагадаємо, влітку 2025 року Еліна Світоліна встановила найкращий показник в історії жіночого тенісу. Українка здобула 21 поспіль перемогу у стартових матчах мейджорів. Це сталось на Вімблдоні-2025.