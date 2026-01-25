15:41  25 января
Сорвался с высоты: в Киеве во время работ на энергообъекте погиб спасатель
14:52  25 января
На Закарпатье перевернулся автобус с детьми: есть травмированные
10:26  25 января
Восстановление УБД без бюрократии: что нужно знать военным
UA | RU
UA | RU
25 января 2026, 17:40

Свитолина обыграла россиянку и прошла в четвертьфинал Australian Open

25 января 2026, 17:40
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Первая ракетка Украины Элина Свитолина обыграла россиянку Мирру Андрееву в матче 1/8 финала Australian Open и впервые в этом сезоне вышла в четвертьфинал турнира

Об этом пишет Чемпион, передает RegioNews.

Матч продолжался 1 час 23 минуты и завершился со счетом 6:2, 6:4. В четвертьфинале Свитолина сыграет против третьей ракетки мира Коко Гофф из США.

Для 31-летней одесситки это уже четвертый выход в четвертьфинал Australian Open (ранее 2018, 2019 и 2025) и 14-й в карьере на турнирах Grand Slam.

С начала сезона-2026 Свитолина одержала 9 побед подряд, включая титул в Окленде, и до сих пор не потерпела поражений.

Напомним, летом 2025 года Элина Свитолина установила лучший показатель в истории женского тенниса. Украинка одержала 21 победу в стартовых матчах мейджоров. Это произошло на Уимблдоне-2025.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Свитолина теннис первая ракетка Australian Open турнир
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
Снег, гололед и дожди в Украине: прогноз погоды на ближайшие дни
25 января 2026, 18:14
Ермак возвращается в адвокатскую практику после увольнения с ОП
25 января 2026, 17:58
В Беларуси шпиц Лукашенко имеет больше прав, чем сам народ – Зеленский
25 января 2026, 17:19
Дружковка под ударами "Смерчей": погибла пенсионерка, еще трое ранены
25 января 2026, 16:49
Прилеты в Харькове: БпЛА попал в многоэтажку, пострадала женщина
25 января 2026, 16:16
Сорвался с высоты: в Киеве во время работ на энергообъекте погиб спасатель
25 января 2026, 15:41
На Закарпатье перевернулся автобус с детьми: есть травмированные
25 января 2026, 14:52
"Флэш" стал советником Федорова: фокус на РЭБ и дронах на фронте
25 января 2026, 14:28
Ford Mustang и миллионы мимо декларации: на Закарпатье депутату сообщили о подозрении
25 января 2026, 14:23
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
Все публикации »
Виталий Портников
Андркй Герус
Юрий Чевордов
Все блоги »