Свитолина обыграла россиянку и прошла в четвертьфинал Australian Open

Первая ракетка Украины Элина Свитолина обыграла россиянку Мирру Андрееву в матче 1/8 финала Australian Open и впервые в этом сезоне вышла в четвертьфинал турнира

Об этом пишет Чемпион, передает RegioNews.

Матч продолжался 1 час 23 минуты и завершился со счетом 6:2, 6:4. В четвертьфинале Свитолина сыграет против третьей ракетки мира Коко Гофф из США.

Для 31-летней одесситки это уже четвертый выход в четвертьфинал Australian Open (ранее 2018, 2019 и 2025) и 14-й в карьере на турнирах Grand Slam.

С начала сезона-2026 Свитолина одержала 9 побед подряд, включая титул в Окленде, и до сих пор не потерпела поражений.

Напомним, летом 2025 года Элина Свитолина установила лучший показатель в истории женского тенниса. Украинка одержала 21 победу в стартовых матчах мейджоров. Это произошло на Уимблдоне-2025.