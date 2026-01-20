20:22  19 января
Город на Харьковщине полностью остался без света после российской атаки
17:19  19 января
Во Львове оштрафовали автосервис за сексистскую рекламу на маршрутке
16:22  19 января
В Тернополе возникла стычка людей с работниками ТЦК
20 января 2026, 00:35

В Украине дорожает популярный овощ из борщового набора: какие теперь цены

20 января 2026, 00:35
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

В Украине наблюдается тенденция удорожания столовой свеклы. В среднем цена выросла на 19%

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

Украинские производители сообщают о сокращении запасов столовой свеклы. При этом спрос со стороны оптовых компаний растет. В результате только за последнюю неделю цена за килограмм выросла на 19%: до 5-10 гривен.

При этом если сравнивать с ценами в прошлом году, свекла сейчас стоит на 49% меньше, чем тогда. В то же время эксперты считают, что тенденция роста цен может носить временный характер. По их мнению, дальнейшее подорожание может стимулировать фермеров активизировать продажи корнеплодов из хранилищ, что приведет к увеличению предложения и, как следствие, снижению цен в этом сегменте.

Напомним, ранее в USDA поделились новым прогнозом по урожаю пшеницы в мире. Речь идет о периоде 2025-2026 годов. Прогноз урожая пшеницы в Украине повысили до 23 млн т (+1 млн т). Экспорт ожидают на уровне 15 млн т (-0,5 млн т), конечные запасы – 1,93 млн т (+1 млн т).

цены овощи
16 января 2026
07 августа 2025
