В Украине дорожает популярный овощ из борщового набора: какие теперь цены

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

Украинские производители сообщают о сокращении запасов столовой свеклы. При этом спрос со стороны оптовых компаний растет. В результате только за последнюю неделю цена за килограмм выросла на 19%: до 5-10 гривен.

При этом если сравнивать с ценами в прошлом году, свекла сейчас стоит на 49% меньше, чем тогда. В то же время эксперты считают, что тенденция роста цен может носить временный характер. По их мнению, дальнейшее подорожание может стимулировать фермеров активизировать продажи корнеплодов из хранилищ, что приведет к увеличению предложения и, как следствие, снижению цен в этом сегменте.

