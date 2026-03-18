НАБУ и САП разоблачили начальницу одного из управлений Главного управления Государственной налоговой службы в Сумской области на вымогательстве и получении взятки

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на НАБУ.

Чиновница по предварительному сговору требовала от представителя частного предприятия на прифронтовой территории 2 млн гривен. За это обещала успешное прохождение проверки и несоздание искусственных препятствий в его работе.

После получения 1,5 млн гривен чиновницу задержали. Ей объявили подозрение по ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Устанавливаются обстоятельства совершения преступления и другие лица, которые могут быть причастны к нему.

