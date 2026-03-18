10:57  18 марта
В Киевской области 13-летнего мальчика поразило током на крыше электрички
09:27  18 марта
РФ атаковала железную дорогу на Черниговщине: есть раненые
08:23  18 марта
На Хмельнитчине мужчина обстрелял дом бывшей девушки
UA | RU
UA | RU
18 марта 2026, 10:43

В Сумской области чиновница налоговой требовала 2 млн грн взятки с предприятия

18 марта 2026, 10:43
Читайте також українською мовою
Фото: НАБУ
Читайте також
українською мовою

НАБУ и САП разоблачили начальницу одного из управлений Главного управления Государственной налоговой службы в Сумской области на вымогательстве и получении взятки

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на НАБУ.

Чиновница по предварительному сговору требовала от представителя частного предприятия на прифронтовой территории 2 млн гривен. За это обещала успешное прохождение проверки и несоздание искусственных препятствий в его работе.

После получения 1,5 млн гривен чиновницу задержали. Ей объявили подозрение по ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Устанавливаются обстоятельства совершения преступления и другие лица, которые могут быть причастны к нему.

Напомним, правоохранители разоблачили судью из Луганщины, откомандированного в один из судов Черновицкой области, на подстрекательстве адвоката предоставить взятку в $30 тысяч судьи Соломенского райсуда Киева.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Сумская область НАБУ налоговая служба чиновники вымогательство взятка задержание
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Все публикации »
Сергей Фурса
Виктор Шлинчак
Игорь Луценко
Все блоги »