Хлеб и крупы будут дорожать: эксперт поделился прогнозом на 2026 год

иллюстративное фото: из открытых источников

В Украине ожидается подорожание хлеба и круп. Ожидается, что цены вырастут в ближайшие месяцы

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук отметил, что повышение стоимости круп ожидается примерно на 5%. При этом ситуация на рынке мяса в Украине относительно стабильная. Однако возможно подорожание говядины и свинины.

Кроме того, эксперты ожидают, что хлеб ежемесячно может дорожать в среднем на 1,5 – 2%.

Напомним, по данным Нацбанка, цены в Украине не снижаются, но растут медленнее, чем раньше. В ведомстве отметили, что замедлению роста цен помогли новые урожаи. Например, овощи в этом году дешевле, чем в прошлом. По прогнозу НБУ, в конце 2025 года инфляция снизится ниже 10%, в 2026-м – будет меньше 7%.