Графики отключений электроэнергии: когда не будет света 28 января

иллюстративное фото: из открытых источников

В среду, 28 января, во всех регионах Украины будут действовать графики почасовых отключений света. Для промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности электроэнергии

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении Укрэнерго.

Энергетики традиционно напоминают, что вынуждены ограничивать подачу электрической энергии из-за разрушения энергетической инфраструктуры в результате российских обстрелов.

"Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее бережно!" – отметили в Укрэнерго.

Как сообщалось, во вторник, 27 января, из-за обусловленной последствиями российских обстрелов сложную ситуацию в энергосистеме – в нескольких областях Украины введены аварийные отключения электроэнергии.