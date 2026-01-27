Графики отключений электроэнергии: когда не будет света 28 января
В среду, 28 января, во всех регионах Украины будут действовать графики почасовых отключений света. Для промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности электроэнергии
Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении Укрэнерго.
Энергетики традиционно напоминают, что вынуждены ограничивать подачу электрической энергии из-за разрушения энергетической инфраструктуры в результате российских обстрелов.
"Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее бережно!" – отметили в Укрэнерго.
Как сообщалось, во вторник, 27 января, из-за обусловленной последствиями российских обстрелов сложную ситуацию в энергосистеме – в нескольких областях Украины введены аварийные отключения электроэнергии.
Армия РФ атаковала Украину 165 беспилотниками: ПВО обезвредила 135 БпЛАВсе новости »
27 января 2026, 08:41В регионах Украины из-за обстрелов ввели аварийные отключения электроэнергии
27 января 2026, 07:59
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
Зеленский готов к личной встрече с Путиным
27 января 2026, 20:30В Кривом Роге 40-летний мужчина ударил знакомого ножом в грудь
27 января 2026, 20:22Четверо погибших и один ранен: подробности стрельбы по правоохранителям в Черкасской области
27 января 2026, 20:06В Сумской области россияне убили супругов: мужчина пытался спасти раненую жену
27 января 2026, 19:55В Киеве задержали белорусскую шпионку, которая собирала данные про украинских военных
27 января 2026, 19:47В Кривом Роге бизнесмены "нагрели руку" на восстановлении общежития после обстрела: "пропало" несколько миллионов
27 января 2026, 19:45В Харьковской области вражеский дрон атаковал поезд Чоп-Барвинково: двое пострадавших в больнице
27 января 2026, 19:29В Полтавской области раскрыта афера с квадрокоптерами для ВСУ на 2,6 млн грн
27 января 2026, 19:22На Полтавщине судили за уклонение от мобилизации мужчины, получившего повестку к бронированию
27 января 2026, 19:15
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе