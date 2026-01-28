Ринок сої в Україні: ціни різко пішли вгору

Ілюстративне фото

На українському ринку сої ціни стали помітно зростати. Фахівці пояснили, з чим це пов'язано

Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

На українському ринку сої ціни зросли. Наразі показник сягає 425-430 USD/т СРТ та в деяких випадках озвучувалися трохи вище.

"Внутрішня досить висока конкуренція за соєві боби між експортерами та переробниками сприяла суттєвому зростанню гривневих цін, що буде продовжувати підтримувати ринок і надалі, особливо враховуючи вичерпання запасів через рекордну переробку та зростаючий експорт. Значний вплив на внутрішньому ринку має і валютний фактор", - пояснили аналітики.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Україні ціни на ріпак різко зросли через скорочення пропозиції та очікування змін у правилах експорту. Обсяги постачання за кордон впали у десятки разів, а переробники продовжують підіймати закупівельні ціни.