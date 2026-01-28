23:05  27 січня
Київ повернеться до жорстких графіків відключень електроенергії
17:54  27 січня
З'явилися нові подробиці розстрілу поліцейських на Черкащині
17:25  27 січня
Росіяни атакували пасажирський потяг на Харківщині
28 січня 2026, 00:35

Ринок сої в Україні: ціни різко пішли вгору

28 січня 2026, 00:35
Ілюстративне фото
На українському ринку сої ціни стали помітно зростати. Фахівці пояснили, з чим це пов'язано

Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

На українському ринку сої ціни зросли. Наразі показник сягає 425-430 USD/т СРТ та в деяких випадках озвучувалися трохи вище.

"Внутрішня досить висока конкуренція за соєві боби між експортерами та переробниками сприяла суттєвому зростанню гривневих цін, що буде продовжувати підтримувати ринок і надалі, особливо враховуючи вичерпання запасів через рекордну переробку та зростаючий експорт. Значний вплив на внутрішньому ринку має і валютний фактор", - пояснили аналітики.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Україні ціни на ріпак різко зросли через скорочення пропозиції та очікування змін у правилах експорту. Обсяги постачання за кордон впали у десятки разів, а переробники продовжують підіймати закупівельні ціни.

економіка аграрії
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
07 серпня 2025
