22 января 2026, 19:55

Несколько тысяч за килограмм: в Украине космические цены на виноград - что произошло

22 января 2026, 19:55
Иллюстративное фото
В киевских магазинах появился виноград, цена которого составляет несколько тысяч за килограмм. Стало известно, что происходит с ценами на популярную ягоду

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

На 20 января средняя стоимость винограда составляет 247 гривен за килограмм. При этом в киевских супермаркетах появился виноград, превышающий этот показатель более чем в десять раз: 3 тысячи гривен за килограмм. Согласно информации на этикетке, продукция импортирована из Южной Кореи.

Белый виноград стоит дешевле: упаковка в 800 гривен будет стоить 2 099 гривен. Страной происхождения также отмечена Южная Корея. Продавцы объясняют такую стоимость высокими затратами на логистику и хранение. При этом в большинстве украинских торговых сетей виноград остается более доступным. Минимальные цены за килограмм в среднем таковы:

  • АТБ - 62,99 гривны;
  • Варус - 89,90 гривны;
  • МегаМаркет - 137,70 гривны;
  • Ашан - 217,30 гривны;
  • Метро - 238,16 гривны;
  • Сильпо - 269 гривен;
  • Новус - 269 гривен;
  • Фора – 359,80 гривны.

Напомним, в 2025 году был активен украинский рынок земли. С января по середину декабря 2025 года было отчуждено 115,6 тысяч земельных участков, общей площадью более 340 тысяч гектаров. Эксперты рассказывали, в каких регионах земля дороже.

22 января 2026
