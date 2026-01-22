Несколько тысяч за килограмм: в Украине космические цены на виноград - что произошло
В киевских магазинах появился виноград, цена которого составляет несколько тысяч за килограмм. Стало известно, что происходит с ценами на популярную ягоду
Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.
На 20 января средняя стоимость винограда составляет 247 гривен за килограмм. При этом в киевских супермаркетах появился виноград, превышающий этот показатель более чем в десять раз: 3 тысячи гривен за килограмм. Согласно информации на этикетке, продукция импортирована из Южной Кореи.
Белый виноград стоит дешевле: упаковка в 800 гривен будет стоить 2 099 гривен. Страной происхождения также отмечена Южная Корея. Продавцы объясняют такую стоимость высокими затратами на логистику и хранение. При этом в большинстве украинских торговых сетей виноград остается более доступным. Минимальные цены за килограмм в среднем таковы:
- АТБ - 62,99 гривны;
- Варус - 89,90 гривны;
- МегаМаркет - 137,70 гривны;
- Ашан - 217,30 гривны;
- Метро - 238,16 гривны;
- Сильпо - 269 гривен;
- Новус - 269 гривен;
- Фора – 359,80 гривны.
