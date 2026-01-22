Несколько тысяч за килограмм: в Украине космические цены на виноград - что произошло

Иллюстративное фото

В киевских магазинах появился виноград, цена которого составляет несколько тысяч за килограмм. Стало известно, что происходит с ценами на популярную ягоду

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

На 20 января средняя стоимость винограда составляет 247 гривен за килограмм. При этом в киевских супермаркетах появился виноград, превышающий этот показатель более чем в десять раз: 3 тысячи гривен за килограмм. Согласно информации на этикетке, продукция импортирована из Южной Кореи.

Белый виноград стоит дешевле: упаковка в 800 гривен будет стоить 2 099 гривен. Страной происхождения также отмечена Южная Корея. Продавцы объясняют такую стоимость высокими затратами на логистику и хранение. При этом в большинстве украинских торговых сетей виноград остается более доступным. Минимальные цены за килограмм в среднем таковы:

АТБ - 62,99 гривны;

Варус - 89,90 гривны;

МегаМаркет - 137,70 гривны;

Ашан - 217,30 гривны;

Метро - 238,16 гривны;

Сильпо - 269 гривен;

Новус - 269 гривен;

Фора – 359,80 гривны.

