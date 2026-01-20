20:57  20 января
Жители Полтавы вышли на митинг из-за отключения света
17:05  20 января
Уроженец Николаева стал лучшим спортсменом Европы по итогам 2025 года
14:25  20 января
Морозы в Украине начнут ослабевать
20 января 2026, 23:35

В Украине значительно подорожало сало: какая теперь цена за килограмм

20 января 2026, 23:35
Иллюстративное фото
Читайте також
В Украине за год изменилась стоимость сала. Стало известно, какая теперь цена за килограмм "национального продукта"

Об этом сообщает Агро-бизнес, передает RegioNews.

В декабре прошлого года потребительская стоимость сала в Украине составила 215,95 гривен за килограмм. Это на 0,9% больше, если сравнивать с ноябрем (тогда средняя цена составила 214,12 гривны за килограмм).

Если сравнивать с декабрем 2024 года (тогда средняя стоимость составила 166,16 гривны за килограмм), то в Украине сало за год подорожало на 30%.

Напомним, в 2025 году был активен украинский рынок земли. С января по середину декабря 2025 года было отчуждено 115,6 тысячи земельных участков, общей площадью более 340 тысяч гектаров. Эксперты рассказывали, в каких регионах земля дороже.

цены продукты
16 января 2026
07 августа 2025
