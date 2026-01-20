В Украине значительно подорожало сало: какая теперь цена за килограмм

Иллюстративное фото

В Украине за год изменилась стоимость сала. Стало известно, какая теперь цена за килограмм "национального продукта"

Об этом сообщает Агро-бизнес, передает RegioNews.

В декабре прошлого года потребительская стоимость сала в Украине составила 215,95 гривен за килограмм. Это на 0,9% больше, если сравнивать с ноябрем (тогда средняя цена составила 214,12 гривны за килограмм).

Если сравнивать с декабрем 2024 года (тогда средняя стоимость составила 166,16 гривны за килограмм), то в Украине сало за год подорожало на 30%.

Напомним, в 2025 году был активен украинский рынок земли. С января по середину декабря 2025 года было отчуждено 115,6 тысячи земельных участков, общей площадью более 340 тысяч гектаров. Эксперты рассказывали, в каких регионах земля дороже.