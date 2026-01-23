Расходы из-за блекаутов растут, а цены падают: что происходит с молоком в Украине

Иллюстративное фото

В Украине цены на молоко продолжают снижаться. При этом затраты на производство растут

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

По состоянию на 20 января средневзвешенная цена молока-сырья трех сортов снизилась до 14,35 гривны за килограмм без НДС. Это на 85 копеек меньше, если сравнивать с прошлым месяцем. Основная причина заключается в росте себестоимости производства и проблем с электроэнергией.

Высший сорт подешевел на 90 копеек – до 14,30 гривны за килограмм, а цена молока первого сорта снизилась на 90 копеек и составляет 13,90 гривны за килограмм без НДС.

По словам экспертов, из-за длительных блекаутов усложнилась отгрузка молока с ферм, а также работа перерабатывающих предприятий. Если ситуация будет ухудшаться, аграриям придется продумывать антикризисный план.

Напомним, в 2025 году был активен украинский рынок земли. С января по середину декабря 2025 года было отчуждено 115,6 тысяч земельных участков, общей площадью более 340 тысяч гектаров. Эксперты рассказывали, в каких регионах земля дороже.