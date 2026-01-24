Фото: из открытых источников

В столице ОАЭ Абу-Даби завершились трехсторонние мирные переговоры между делегациями России, Украины и Соединенных Штатов

Об этом сообщили источники Суспільного в украинской делегации, передает RegioNews.

Как отмечается, встреча длилась более трех часов.

Как сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на украинских официальных лиц, переговоры прошли в "положительном" и "конструктивном" ключе.

По его словам, стороны договорились провести еще один раунд переговоров в Абу-Даби на следующей неделе.

Напомним, вечером 23 января в Абу-Даби стартовали первые с начала полномасштабной войны прямые трехсторонние переговоры между Украиной, Россией и США. Главной темой встречи является обсуждение параметров окончания войны.

Сообщалось, в первый день переговоров в Абу-Даби Украина и РФ не приблизились к компромиссу.