Расходы из-за блекаутов растут, а цены падают: что происходит с молоком в Украине
Эксклава ГПСУ, получавший взятки за контрабанду сигарет, может выйти из-под стражи под залог
"Постсоветский хаос": звезда "Тихой Навы" рассказала, как в Украине снимают секс-сцены
24 января 2026, 11:48

Ночная атака на Харьков: возросло количество пострадавших

Фото: ОВА
Количество пострадавших после ночной атаки российских дронов по Харькову увеличилось

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

"Количество пострадавших в результате ночной вражеской атаки на Харьков увеличилось до 27 человек", – говорится в сообщении.

Медики оказывают всю необходимую помощь.

Напомним, в ночь на 24 января российская армия атаковала Харьков беспилотниками. Зафиксировано 25 ударов по 10 локациям. В небе над регионом ночью наблюдались более 100 вражеских беспилотников.

