Ночная атака на Харьков: возросло количество пострадавших
Количество пострадавших после ночной атаки российских дронов по Харькову увеличилось
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.
"Количество пострадавших в результате ночной вражеской атаки на Харьков увеличилось до 27 человек", – говорится в сообщении.
Медики оказывают всю необходимую помощь.
Напомним, в ночь на 24 января российская армия атаковала Харьков беспилотниками. Зафиксировано 25 ударов по 10 локациям. В небе над регионом ночью наблюдались более 100 вражеских беспилотников.
