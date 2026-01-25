Відновлення УБД без бюрократії: що потрібно знати військовим

Фото: Мінветеранів

Стало простіше. Відтепер захисникам України більше не потрібно збирати безліч довідок та документів для відновлення втраченого посвідчення учасника бойових дій (УБД)

Про це повідомив Хмельницький осередок ГО "Захист Держави", передає RegioNews.

За словами юристів організації, для відновлення документів не потрібно:

довідок з поліції,

оголошень у ЗМІ,

матеріалів розслідування (навіть для тих, хто повернувся з полону)

У відео, підготовленому юристами, детально роз’яснюється, що потрібно звільненим з полону, які документи подавати діючим та звільненим військовим, куди звертатися у різних випадках.

Навіть після спрощення процедури, якщо виникають відмови або труднощі, юристи ГО "Захист держави" готові безкоштовно допомогти у кожному районі області.

Нагадаємо, раніше фахівці ГО "Захист Держави" розповіли про військові пенсії та надбавки в 2026 році та про те, як отримати всі свої гроші. А також щодо компенсації витрат на страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів.