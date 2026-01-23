Иллюстративное фото

Бывший руководитель государственного предприятия Государственной уголовно-исполнительной службы Украины его работник и директор частной компании подозреваются в растрате средств государственного бюджета. Речь идет о сумме в размере 14,6 миллионов гривен.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, в 2024 году бывший руководитель госпредприятия организовал закупку проволоки по завышенным ценам. Впоследствии из этого сырья производились малозаметные препятствия, которые используются для обороны. В схему чиновник привлек товароведа предприятия и директора подконтрольного общества.

"В частности, товаровед организовывал поставки сырья от реального производителя, однако оформлял документы через подконтрольное ему общество искусственно завышая стоимость продукции более чем на 20%. Это привело к нанесению госпредприятию убытков на сумму более 14,6 млн грн", - рассказали в прокуратуре.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым мер.

Напомним, ранее во Львовской области разоблачили хищение средств на дронах для украинских военных. Оказалось, что чиновник завышал цены на дроны, в результате чего бюджет лишился 1,5 миллиона гривен.