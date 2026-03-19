Пограничник из Волыни стал чемпионом Европы

Сержант Волынского пограничного отряда Богдан Мочульский завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по джиу-джитсу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГНСУ.

По пути к чемпионскому титулу Богдан победил соперника из Италии, так называемого "нейтрального атлета" и представителя Швеции.

В финале он встретился с еще одним итальянцем, которого в итоге победил и получил титул чемпиона Европы.

Напомним, семьям погибших пограничников из Волыни вручили посмертные награды. Среди них – младшие сержанты Сергей Синюк, Василий Сущик и Виталий Шеремета.