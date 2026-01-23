Ілюстративне фото

Колишній керівник державного підприємства Державної кримінально-виконавчої служби України, його працівник та директор приватної компанії підозрюються у розтраті коштів державного бюджету. Йдеться про суму в розмірі 14,6 мільйона гривень.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, у 2024 році колишній керівник держпідприємства організував закупівлю дроту за завищеними цінами. Згодом з цієї сировини виготовляли малопомітні перешкоди, які використовують для оборони. До схеми чиновник залучив товарознавця підприємства та директора підконтрольного товариства.

"Зокрема, товарознавець організовував постачання сировини від реального виробника, однак оформлював документи через підконтрольне йому товариство штучно завищуючи вартість продукції більш ніж на 20%. Це призвело до завдання держпідприємству збитків на суму понад 14,6 млн грн", - розповіли в прокуратурі.

Зараз вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

