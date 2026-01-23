11:57  23 січня
У Святошинському районі Києва горять склади: киян закликають зачинити вікна
10:45  23 січня
Платні "мандрівки" через Тису за 6 тисяч євро: на Закарпатті викрили схему для ухилянтів
09:15  23 січня
Інцидент на кордоні: водій автобуса залишив пасажирів і втік у Словаччину
UA | RU
UA | RU
23 січня 2026, 11:45

Мільйоне розкрадання на оборонці: прокуратура оголосила про підозру чиновникам

23 січня 2026, 11:45
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

Колишній керівник державного підприємства Державної кримінально-виконавчої служби України, його працівник та директор приватної компанії підозрюються у розтраті коштів державного бюджету. Йдеться про суму в розмірі 14,6 мільйона гривень.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, у 2024 році колишній керівник держпідприємства організував закупівлю дроту за завищеними цінами. Згодом з цієї сировини виготовляли малопомітні перешкоди, які використовують для оборони. До схеми чиновник залучив товарознавця підприємства та директора підконтрольного товариства.

"Зокрема, товарознавець організовував постачання сировини від реального виробника, однак оформлював документи через підконтрольне йому товариство штучно завищуючи вартість продукції більш ніж на 20%. Це призвело до завдання держпідприємству збитків на суму понад 14,6 млн грн", - розповіли в прокуратурі.

Зараз вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Нагадаємо, раніше на Львівщині викрили розкрадання коштів на дронах для українських військових. Виявилось, що чиновник завищував ціни на дрони, в результаті чого бюджет втратив 1,5 мільйона гривень.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
прокуратура розкрадання коштів оборона
На Прикарпатті депутат вкрав понад 2,5 мільйона з зарплат вчителів
21 січня 2026, 21:55
Розкрадання держкоштів: Нацполіція проводить обшуки на Дніпропетровщині, Запоріжжі та Львівщині
20 січня 2026, 10:59
Українським військовим поставляли браковані балістичні окуляри
16 січня 2026, 19:28
Всі новини »
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
В Абу-Дабі розпочалися тристоронні переговори України, Росії та США – Sky News
23 січня 2026, 13:14
Кремль вважає виведення ЗСУ з Донбасу ключовою умовою мирних переговорів
23 січня 2026, 12:53
Мукачево з'єдналося у живий ланцюг єдності у День Соборності
23 січня 2026, 12:49
На Запоріжжі загорівся житловий будинок: пенсіонера рятували з вогню
23 січня 2026, 12:45
Генераторна демократія: замальовки з нашого дому
23 січня 2026, 12:26
Вважала його рідним дідусем: на Харківщині чоловік регулярно ґвалтував 12-річну онуку
23 січня 2026, 12:15
У Святошинському районі Києва горять склади: киян закликають зачинити вікна
23 січня 2026, 11:57
Кличко закликав киян зробити запаси та за можливості виїхати з міста
23 січня 2026, 11:38
Смертельна ДТП на Буковині: Volkswagen вилетів у кювет
23 січня 2026, 11:20
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Всі публікації »
Юрій Чевордов
Остап Дроздов
Володимир Фесенко
Всі блоги »