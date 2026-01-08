20:11  08 января
Почти полмиллиона человек в Полтавской области могут остаться без воды
18:53  08 января
Россияне ударили баллистикой по жилым домам в Кривом Роге
15:50  08 января
Спасатели призвали украинцев никуда не уезжать из-за возможной критической ситуации на дорогах
UA | RU
UA | RU
08 января 2026, 20:40

"Скрининг здоровья 40+": как пройти и получить 2000 грн на анализы

08 января 2026, 20:40
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Минздрав вместе с партнерами приступил к реализации программы "Скрининг здоровья 40+", направленной на граждан в возрасте от 40 лет

Об этом сообщил Центр общественного здоровья, сообщает RegioNews.

Цель инициативы – раннее выявление сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и проблем психического здоровья. Программа внедряется в Украине впервые и разработана с учетом лучших европейских практик.

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, программа призвана мотивировать людей не откладывать заботу о своем здоровье:

"Человек может обратиться к семейному врачу в любое время, но на практике профилактику часто откладывают "на потом". Мы создали национальную программу с конкретными инструментами мотивации: приглашение в Дии, удобные условия для обследования и целевые средства, которые можно использовать только на скрининге".

К программе уже присоединились около 400 учреждений здравоохранения по всей стране – государственных, коммунальных и частных, а также врачи-ФОПы. Перечень медучреждений будет доступен в ближайшее время.

Как пройти скрининг

Граждане в возрасте от 40 лет получают приглашение через приложение "Дия" – на 30-й день после дня рождения. После подтверждения приглашения на Дия.Карту засчитываются 2000 гривен, которые можно использовать исключительно для прохождения "Скрининга здоровья 40+".

Если человек не пользуется действием, предусмотрен альтернативный механизм: оформление специальной карты в банке-партнере (ПриватБанк) и обращение в ЦНАП для подачи заявки.

Что предполагает программа

Программа включает комплексное обследование:

  • анкетирование и оценку индивидуальных рисков (сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет 2 типа, состояние психического здоровья);
  • физикальное обследование;
  • лабораторные исследования сердца, сосудов и почек.

Обследования проводятся бесплатно, за один визит и в удобном для пациента заведении. После скрининга врач дает рекомендации по образу жизни, дальнейшим обследованиям или необходимому лечению.

По оценкам Минздрава, ежедневно в Украине более 1000 человек умирают от сердечно-сосудистых заболеваний, а около половины граждан с сахарным диабетом даже не подозревают о своей болезни. Именно после 40 лет риск развития этих болезней существенно возрастает.

По прогнозам заместителя министра по вопросам цифрового развития Марии Карчевич, в 2026 году "Скрининг здоровья 40+" пройдет около 5 миллионов украинцев и украинок.

"Скрининг здоровья помогает людям осознанно позаботиться о себе, а врачу – вовремя скорректировать образ жизни или назначить лечение. Это формирует культуру регулярной заботы о здоровье и дает шанс предотвратить осложнения", – добавляет семейный врач Ольга Данчивская.

Напомним, 1 января стартовала программа "Скрининг здоровья 40+" в Дии. Это программа раннего выявления сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и проблем ментального здоровья.

Ранее мы писали о том, какие услуги появятся в Дии в 2026 году. По состоянию на конец 2025 года на портале украинцам доступно более 160 различных услуг.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина деньги Минздрав врачи больницы анализы здоровье Программа скрининг Дия
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
Украина за год произвела более 10 миллиардов яиц
08 января 2026, 22:35
Россияне снова атаковали портовую инфраструктуру Одесщины
08 января 2026, 22:11
Сырский заявил, что Силы обороны до сих пор контролируют часть Покровска и Мирнограда
08 января 2026, 21:56
В посольстве США заявили, что РФ может нанести по Украине новый массированный удар в ближайшие несколько дней
08 января 2026, 20:49
Из-за существенного ухудшения погодных условий школы переходят на дистанционное обучение
08 января 2026, 20:36
Украинцам разрешат работать дома из-за погодных условий
08 января 2026, 20:25
Почти полмиллиона человек в Полтавской области могут остаться без воды
08 января 2026, 20:11
Зеленский сменил руководителей четырех областных военных администрации
08 января 2026, 19:49
Нардепу Скороход изменили меру пресечения
08 января 2026, 19:29
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
История украинских референдумов: как это было
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Игорь Луценко
Виктор Шлинчак
Все блоги »