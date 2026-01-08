"Скрининг здоровья 40+": как пройти и получить 2000 грн на анализы

Иллюстративное фото: из открытых источников

Минздрав вместе с партнерами приступил к реализации программы "Скрининг здоровья 40+", направленной на граждан в возрасте от 40 лет

Об этом сообщил Центр общественного здоровья, сообщает RegioNews.

Цель инициативы – раннее выявление сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и проблем психического здоровья. Программа внедряется в Украине впервые и разработана с учетом лучших европейских практик.

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, программа призвана мотивировать людей не откладывать заботу о своем здоровье:

"Человек может обратиться к семейному врачу в любое время, но на практике профилактику часто откладывают "на потом". Мы создали национальную программу с конкретными инструментами мотивации: приглашение в Дии, удобные условия для обследования и целевые средства, которые можно использовать только на скрининге".

К программе уже присоединились около 400 учреждений здравоохранения по всей стране – государственных, коммунальных и частных, а также врачи-ФОПы. Перечень медучреждений будет доступен в ближайшее время.

Как пройти скрининг

Граждане в возрасте от 40 лет получают приглашение через приложение "Дия" – на 30-й день после дня рождения. После подтверждения приглашения на Дия.Карту засчитываются 2000 гривен, которые можно использовать исключительно для прохождения "Скрининга здоровья 40+".

Если человек не пользуется действием, предусмотрен альтернативный механизм: оформление специальной карты в банке-партнере (ПриватБанк) и обращение в ЦНАП для подачи заявки.

Что предполагает программа

Программа включает комплексное обследование:

анкетирование и оценку индивидуальных рисков (сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет 2 типа, состояние психического здоровья);

физикальное обследование;

лабораторные исследования сердца, сосудов и почек.

Обследования проводятся бесплатно, за один визит и в удобном для пациента заведении. После скрининга врач дает рекомендации по образу жизни, дальнейшим обследованиям или необходимому лечению.

По оценкам Минздрава, ежедневно в Украине более 1000 человек умирают от сердечно-сосудистых заболеваний, а около половины граждан с сахарным диабетом даже не подозревают о своей болезни. Именно после 40 лет риск развития этих болезней существенно возрастает.

По прогнозам заместителя министра по вопросам цифрового развития Марии Карчевич, в 2026 году "Скрининг здоровья 40+" пройдет около 5 миллионов украинцев и украинок.

"Скрининг здоровья помогает людям осознанно позаботиться о себе, а врачу – вовремя скорректировать образ жизни или назначить лечение. Это формирует культуру регулярной заботы о здоровье и дает шанс предотвратить осложнения", – добавляет семейный врач Ольга Данчивская.

Напомним, 1 января стартовала программа "Скрининг здоровья 40+" в Дии. Это программа раннего выявления сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и проблем ментального здоровья.

